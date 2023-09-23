Функция встроена непосредственно в саму операционную систему

Как сообщает The Verge, операционная система Android 14 позволит использовать смартфон в качестве веб-камеры без применения каких-либо сторонних приложений. Соответствующая функция будет встроена в саму ОС – ее уже обнаружили в бета-версии QPR1 Beta 1. Таким образом, для того, чтобы превратить смартфон в веб-камеру, будет достаточно подключить его USB-кабелем к компьютеру или ноутбуку и выбрать нужный режим. Первыми поддерживать новшество начнут аппараты Google Pixel.

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По предварительным данным, при использовании мобильного устройства как веб-камеры можно будет настроить качество видеопотока, масштаб картинки и выбрать, с какого именно датчика будет передаваться изображение. Большинство современных смартфонов оснащены более качественными камерами, чем мобильные ПК, поэтому функция может оказаться полезной, хотя актуальным остается вопрос крепления смартфона на задней панели ноутбука или монитора. Как считают эксперты, в дальнейшем Google может добавить возможность передавать изображение не только по кабелю, но и посредством беспроводных технологий Wi-Fi и Bluetooth.