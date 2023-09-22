Сейчас наиболее доступные импортные авто стоят от 1.5-1.6 миллиона рублей

Журналисты «Газеты.ру» поговорили с представителями дилерского центра «Автодом» и выяснили – в нынешних экономических обстоятельствах появление на отечественном рынке иномарок (в том числе, и китайских) стоимостью менее 1 миллиона рублей крайне маловероятно. Более того, как заявил собеседник издания, осенью следует ждать очередного удорожания импортных автомобилей – как из-за нестабильности курса рубля, так и из-за увеличения издержек при таможенном оформлении.

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По словам представителя дилера, стоимость авто периодически повышается из-за логистических проблем, удорожания производства, дефицита электронных компонентов и запчастей, ослабления курса рубля. Так, даже на вторичном рынке найти иномарку новее трех лет стоимостью менее 1 миллиона крайне тяжело, если же говорить о новых моделях, цены стартуют от 1.5-1.6 миллиона. Чтобы в стране снова появились автомобили дешевле 1 миллиона за исключением Lada Granta, требуются локализация производства, а также значительное укрепление национальной валюты.