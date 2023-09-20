Для имитации разговора с реальным человеком

Как сообщает издание «Коммерсант», банк «Тинькофф» теперь предлагает клиентам новую функцию – робот-секретарь Олег будет отвлекать телефонных мошенников, имитируя разговор с реальным человеком. Примечательно, что специалисты банка оснастили робота не только комплектом различных голосов, но и набором типовых сценариев – например, он может изображать пожилого мужчину, который ищет свои очки или молодую маму с ребенком. Также голосовой помощник будет реагировать на ключевые фразы и вопросы злоумышленников, специально затягивая разговор.

реклама

Для реализации функции в банке обучили нейросетевую модель на 40 тысячах минут записей разговоров с телефонными мошенниками, выделив наиболее важные слова и фразы-триггеры. При помощи психологов персонажам и сценариям придали индивидуальности и внедрили приемы, побуждающие мошенников дольше оставаться на линии. Сейчас новый функционал Олега доступен 500 тысячам пользователей «Тинькофф», но в ближайшее время подключить его смогут все желающие, в том числе и граждане, не являющиеся клиентами банка. Записи разговоров будут храниться в мобильном приложении Тинькофф или специальном чате Telegram. В банке отмечают, что продолжают работать над совершенствованием сервиса.