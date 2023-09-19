В российском автопроме наблюдается дефицит рабочих и инженеров.

Как сообщают тольяттинские СМИ, первые мигранты из Узбекистана уже приступили к работе в металлургическом производстве завода «АвтоВАЗ», еще около 20 человек в настоящий момент проходят обучение. По словам представителей компании, трудовые мигранты проживают в хостеле, оплачивая его самостоятельно, также организована их транспортировка до рабочих мест и обратно. По данным журналистов, всего завод может взять на работу до 500 уроженцев Узбекистана.

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Комментируя ситуацию, топ-менеджер «АвтоВАЗа» Сергей Громак заявил, что в российской транспортной промышленности наблюдается существенная нехватка кадров, в первую очередь, технических – инженеров и рабочих. Сотрудники компании даже приезжали в Узбекистан с целью отбора потенциальных соискателей и наладили тесное взаимодействие с местным Агентством по внешней трудовой миграции. Продолжает завод набирать на работу и граждан России. При этом некоторые жители Тольятти заявляют в социальных сетях, что опасаются роста уличной преступности в связи с увеличением количества в городе мигрантов, приводя в пример ситуацию в Москве,