Как говорится, никогда такого не было, и вот опять

Как сообщает TechRadar, сентябрьское обязательное накопительное обновление для операционной системы Windows 11 под номером KB5030219 вызывает различные сбои: от фризов и притормаживаниях в играх, а также исчезновения звуков или разрывов интернет-соединения до «экранов смерти». Изначально некоторые пользователи полагали, что источником проблемы является новый графический драйвер NVIDIA, но, как выяснилось, эти опасения были беспочвенны – причина именно в свежем обновлении ОС.

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На популярном ресурсе Reddit пользователи перечисляют и дополнительные проблемы, вызванные обновлением: среди них медленная работа «Проводника» и поиска, неработоспособность меню «Пуск», и многое другое. Представители корпорации Microsoft в настоящий момент только собирают информацию и заявляют, что «им неизвестно о каких-либо массовых проблемах с обновлением KB5030219». Стоит отметить, что это далеко не первый проблемный патч для Windows 10 или Windows 11, поэтому многие компьютерщики и геймеры предпочитают откладывать или полностью отключать обновления, устанавливая их вручную по мере необходимости.