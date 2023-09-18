Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Новое обновление Windows 11 вызывает «экраны смерти» и сбои в играх
Как говорится, никогда такого не было, и вот опять

реклама

Как сообщает TechRadar, сентябрьское обязательное накопительное обновление для операционной системы Windows 11 под номером KB5030219 вызывает различные сбои: от фризов и притормаживаниях в играх, а также исчезновения звуков или разрывов интернет-соединения до «экранов смерти». Изначально некоторые пользователи полагали, что источником проблемы является новый графический драйвер NVIDIA, но, как выяснилось, эти опасения были беспочвенны – причина именно в свежем обновлении ОС.

реклама

На популярном ресурсе Reddit пользователи перечисляют и дополнительные проблемы, вызванные обновлением: среди них медленная работа «Проводника» и поиска, неработоспособность меню «Пуск», и многое другое. Представители корпорации Microsoft в настоящий момент только собирают информацию и заявляют, что «им неизвестно о каких-либо массовых проблемах с обновлением KB5030219». Стоит отметить, что это далеко не первый проблемный патч для Windows 10 или Windows 11, поэтому многие компьютерщики и геймеры предпочитают откладывать или полностью отключать обновления, устанавливая их вручную по мере необходимости.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #игры #windows #windows 11 #операционная система #баг #сбой #синий экран #черный экран #экран смерти
Источник: techradar.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В меню «Пуск» Windows 11 может появиться реклама «интересных пользователю сайтов»
Microsoft добавила рекомендуемые веб-сайты в меню «Пуск» Windows 11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
15
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
11
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
11
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
9
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
2
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
34
На стратегические бомбардировщики Ту-160 стали устанавливать ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 км
1
The Telegraph: Настроения на Украине ухудшаются из-за долгого конфликта
+
Чип новой игровой консоли Nintendo может получить 8 ядер Cortex A78 и 1280 CUDA ядер NVIDIA Ampere
7
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
14
По неофициальным данным, количество предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 2 млн
+
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
4

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
9
США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
14
ТОП-15 мифов о ноутбуках
101
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
13
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
249
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
52
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
24
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
10
Русский язык: почему "великий и могучий"
10

Сейчас обсуждают

Лев корл
18:38
ВАУ!!! Класс!!!! А то я уже соскучился, давно не было нового релиза санкций))))))))))))))
Bloomberg: 12-й пакет санкции ЕС в отношении России может быть представлен в середине октября
Obscury
18:37
"но ручной журналист с заранее одобренными Офисом президента Украины вопросами потому и ручной, что неудобных вопросов никогда не задаст." Ой, чья бы корова мычала. Сколько откровенных вопросов Путину...
Зеленский заявил о намерении ВСУ «прорвать» российскую линию обороны
Михаил Авраменко
18:37
Еще Педивикию он знает.
В меню «Пуск» Windows 11 может появиться реклама «интересных пользователю сайтов»
Тruth Seеker
18:31
В РФ по другому и не бывает
ФАС требует от операторов связи отменить плату за раздачу интернет-трафика
jsth
18:29
Пусть собирает своих чиновников и воюет сам. Или хотя бы спросит у народа - они хотят воевать до последнего украинца...
Зеленский заявил, что не готов сдать территории ради установления мира на Украине
wild cat
18:28
Ну а когда Эти бактерии скушают все мусорное пятно, то примутся за коопуса пластиковых яхт и прочие творения человечества. И Ящик Пандоры распахнется....
Биоинженеры создали ГМО-бактерию, способную победить Большое мусорное пятно в океане
Obscury
18:23
А вот оператор похоже подключился - сначала плюсы были, потом в минус ушло.
US News & World Report: Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира
Obscury
18:14
Это чего 4090 останется топом до 25 года?
Графические процессоры Blackwell GB100 могут стать первыми чиплетными решениями NVIDIA
karbo
18:13
Они конечно прогнутся под ФАС,только платить за это придется нам,простым пользователям.Ждем повышения тарифов,как обычно.
ФАС требует от операторов связи отменить плату за раздачу интернет-трафика
Тruth Seеker
18:09
"Где конкретно располагались уничтоженные склады со снарядами с обеднённым ураном, Минобороны России не уточняет." Потому что не было такого.
Хранилища снарядов с обеднённым ураном уничтожены на Украине в результате массированного ракетного удара ВС РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем