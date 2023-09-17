"Финансы Mail.ru" опросили пять финансовых аналитиков

Представители «Финансов Mail.ru» опросили пятерых экономистов и финансовых аналитиков с целью узнать их мнения по поводу того, что в ближайшем будущем и до конца года будет происходить с курсом российской национальной валюты. Эксперты сошлись во мнении, что регулятор в лице Банка России не позволит рублю опуститься ниже отметки в 100 единиц за доллар – по крайней мере, на хоть сколько-нибудь продолжительное время.

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Если суммировать прогнозы опрошенных специалистов, то в ближайшие недели на валютном рынке они предрекают сильную волатильность. Что касается последнего квартала года – все пятеро полагают, что наиболее вероятно закрепление курса российской валюты в коридоре 90-100 единиц за доллар, хотя один из экспертов отметил, что есть шансы и на более серьезное укрепление рубля, до 85 единиц за доллар, поскольку Центробанк уже продемонстрировал, что готов вести жесткую кредитно-денежную политику с целью удержать инфляцию на запланированном уровне и не допустить серьезного проседания реальных доходов граждан. Так, 15 сентября была повторно увеличена ключевая ставка – с 12 до 13 процентов.