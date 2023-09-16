Клиенты компании массово жалуются на повышение тарифов.

Как сообщает издание «Коммерсант», Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) проведет проверку оператора мобильной связи МТС – в ведомство поступили многочисленные жалобы со стороны граждан на необоснованное повышение тарифов. Стоит отметить, что похожая история уже случалась в 2022 году – тогда компания повысила тарифы для 44 миллионов человек, но ФАС признала это решение противоречащим антимонопольному законодательству, потребовала его отменить и назначила оператору штраф. Обжаловать в суде претензии со стороны регулятора МТС не удалось.

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ФАС пристально наблюдает за российскими операторами связи не первый год – так, за последние два года регулятор уже штрафовал как минимум три компании из «большой четверки», включающей МТС, Билайн, Tele2 и МегаФон. Если бы не антимонопольное регулирование на таком рынке, как отечественный рынок связи, крупные операторы могли бы вступить в картельный сговор и синхронно повысить цены как на основные тарифы, так и на дополнительные услуги. Антимонопольщики же этому активно препятствуют, оперативно реагируя на сообщения граждан и СМИ.