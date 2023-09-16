Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку оператора МТС
Клиенты компании массово жалуются на повышение тарифов.

реклама

Как сообщает издание «Коммерсант», Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) проведет проверку оператора мобильной связи МТС – в ведомство поступили многочисленные жалобы со стороны граждан на необоснованное повышение тарифов. Стоит отметить, что похожая история уже случалась в 2022 году – тогда компания повысила тарифы для 44 миллионов человек, но ФАС признала это решение противоречащим антимонопольному законодательству, потребовала его отменить и назначила оператору штраф. Обжаловать в суде претензии со стороны регулятора МТС не удалось.

реклама

ФАС пристально наблюдает за российскими операторами связи не первый год – так, за последние два года регулятор уже штрафовал как минимум три компании из «большой четверки», включающей МТС, Билайн, Tele2 и МегаФон. Если бы не антимонопольное регулирование на таком рынке, как отечественный рынок связи, крупные операторы могли бы вступить в картельный сговор и синхронно повысить цены как на основные тарифы, так и на дополнительные услуги. Антимонопольщики же этому активно препятствуют, оперативно реагируя на сообщения граждан и СМИ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #мтс #оператор связи #оператор
Источник: kommersant.ru
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Спрос на iPhone 15 в РФ бьет рекорды — россияне сметают новинки от Apple, несмотря на высокие цены
Украинские военные: провал контрнаступления — результат работы западных инструкторов
С конца сентября МТС повысит стоимость некоторых тарифов на 10-12%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Германия всё же смогла преодолеть энергетическую зависимость от России, но большой ценой
16
Охранник в Харькове в ответ на языковую агрессию попросил журналистку снять кастрюлю с головы
16
Актер Шон Пенн по своим словам был готов переплавить полученный "Оскар" в пули для украинской армии
11
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
8
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
25
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат ослабленных неудачным наступлением украинцев
6
Белый дом надеется, что Россию получится вернуть в зерновую сделку
7
Илон Маск слил в сеть приватный косплей своей бывшей девушки, актрисы Эмбер Херд
+
Глава МО Швеции: украинским летчикам провели тренинг по управлению JAS Gripen
1
Россия создаст конкурента Starlink и выведет в космос больше 900 спутников 5G/6G в ближайшие 10 лет
8
В зоне СВО впервые был осуществлён пуск крылатых ракет большой дальности с бомбардировщика Су-34
2
Китай отрицает полный запрет iPhone
+
Химическая промышленность Германии разрушается – санкции против РФ обходятся слишком дорого
5
Бесплатное обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 выйдет 21 сентября
+
Насколько упали в цене iPhone 14 и iPhone 13 после выпуска iPhone 15
+
Истребители-бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности — СМИ
1
"Мама всех бомб" и "Кузькин отец" - термобарическое оружие, от которого нельзя спастись
8
Венгрия, Румыния, Польша и Словакия продлят запрет на ввоз украинского зерна
4
Lockheed Martin открыла в Польше свой второй по величине завод в мире - там будут делать HIMARS
3
Анонсированы смартфоны Motorola Edge 40 Neo, Moto G84 5G и Moto G54 5G
+

Популярные статьи

Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
69
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
129
Субъективная ретроспектива советского кинематографа
4
Вашингтон совершил ошибку, предоставив ВМС США $32 млрд на строительство боевых кораблей
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
6
Севастополь атаковали модифицированные зенитные ракеты C200 и безэкипажные катера
24
Российские военные недавно уничтожили британский танк Challenger 2, выясним насколько он хорош
5
Трещины и проседание грунта в Аризоне, Калифорнии и Юте вызваны истощением подземных вод
4
Системы искусственного интеллекта научились обманывать людей
5
Исследования показали, что заядлые геймеры могут видеть элементы видеоигр в реальной жизни
9

Сейчас обсуждают

Kiler
14:37
Дождь. Пошол. Это ты плачишь так как я тебя здесь мощно унижаю
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
Пинаю даунов
14:29
Долбоебы
Спрос на iPhone 15 в РФ бьет рекорды — россияне сметают новинки от Apple, несмотря на высокие цены
TasmaN
14:29
"множества качественных улучшений" ну да, ну да))) а сметают барыги, потом на "Авито" ещё дороже выставят, скорее всего.
Спрос на iPhone 15 в РФ бьет рекорды — россияне сметают новинки от Apple, несмотря на высокие цены
Saf- Saf
14:27
Приросла.....
Глава МО Швеции: украинским летчикам провели тренинг по управлению JAS Gripen
Truth Seeker
14:22
Призывы к геноциду в нике и на аве, но фашисты украинцы, вот дела
Китай отрицает полный запрет iPhone
Человек Человечный
14:22
Тут реально пригожинские троли до сих пор рулят. Прям это физически ощущается. Если все дружно поносят Запад и США и нахваливают на все лады любое гэ от Рашки - сразу понятно, куда попал. Вы бы хоть р...
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
Человек Человечный
14:20
Блевотина
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
Мираж
14:19
Подвальный, мне всё равно на какой помойке ты отовариваешься и каким свинячим навозом. Не забудь ещё потом у бомжей шуурму отобрать на закусон, всё как ты любишь. Я вижу у тебя прогресс. Ты на 1 пол...
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
Ezdiumno ru
14:17
Их и квадратные, очнее прямоугольные часы Watch 2, 3, 4 нигде не найти. Я имею ввиду в магазинах на прилавке...
OPPO выпустит умные часы Watch 4 Pro с круглым циферблатом
Человек Человечный
14:17
Это - реальность. Но об этом - тссс, низзя вслух, непатриотично.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат ослабленных неудачным наступлением украинцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем