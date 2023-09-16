Их можно будет использовать с iPhone 15 без каких-либо проблем

Как сообщает ресурс Arstechnica, вопреки опасениям экспертов, корпорация Apple не стала чинить препятствий пользователям при использовании несертифицированных кабелей USB Type-C. Новые iPhone 15 совместимы с неоригинальными проводами, поэтому зарядка и передача данных будут происходить без каких-либо искусственных ограничений. Вероятно, на решение компании из Купертино повлияло предупреждение европейских регулирующих органов, представители которых заявили, что внедрение искусственных ограничений при использовании сторонних кабелей будет нарушать законодательство ЕС.

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Ложку дегтя «яблочные» своим клиентам все-таки подложили: iPhone 15 и 15 Plus по-умолчанию поддерживают только USB 2.0 (и это в 2023 году!), а iPhone 15 Pro и 15 Pro Max хоть и поддерживают USB 3.0, комплектуются USB 2.0 кабелем. С учетом стоимости техники Apple, это выглядит как насмешка над покупателями. Можно, конечно, приобрести фирменный кабель Thunderbolt 4 за 69 американских долларов, но, вероятно, большинство людей предпочтут использовать несертифицированный альтернативный вариант, который можно купить в 10 с лишним раз дешевле.