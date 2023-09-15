Закрытие, впрочем, временное, а не постоянное

Как сообщает Bloomberg, компания Unity, разрабатывающая одноименный игровой движок, временно закрыла два своих офиса, а также отменила как минимум одно мероприятие из-за поступающих угроз в адрес сотрудников. Причина конфликта – в решении компании ввести комиссию Unity Runtime Fee, взимающуюся за каждую установку игры после определенного их количества. Такое решение вызвало резкую критику со стороны разработчиков, студий и значительной части игроков.

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По данным журналистов, в компании восприняли угрозы, в которых говорилось о возможной атаке на два офиса в Остине и Сан-Франциско, реально, и обратились в правоохранительные органы. В настоящий момент ведется расследование. Что же касается упомянутой комиссии за установки игр – есть вероятность, что ее отменят или пересмотрят, поскольку в компании, вероятно, недооценили, насколько бурную негативную реакцию вызовет ее внедрение. Так, многие разработчики заявили, что лучше переведут свои проекты на другой движок, чем будут отчислять Unity средства в соответствии с новыми тарифными планами. Для игровой индустрии это в любом случае плохие новости, поскольку некоторые небольшие студии и инди-разработчики могут просто свернуть свою деятельность.