Парламентарии из комитета по обороне пообщались с журналистами

Как сообщает RTVI со ссылкой на заявление зампреда комитета Госдумы по обороне, депутата Юрия Швыткина, мобилизации осенью 2023 года не планируется – ни частичной, ни всеобщей. По словам парламентария, армия комплектуется контрактниками – говорил об этом в рамках Восточного экономического форума и президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, за последние 6-7 месяцев контракты с Минобороны подписало около 270 тысяч человек. Согласен с господином Швыткиным и его коллега по оборонному комитету, Виктор Соболев – он уверен, что военкоматы выполнят задачу по набору контрактников.

реклама

В различных СМИ и телеграм-каналах, а также постах в мессенджерах и социальных сетях регулярно появляются сообщения о якобы скорой волне мобилизации – иногда подобного рода информация является ошибкой, а иногда – намеренными вбросами. Так, по мнению депутата Швыткина, часть подобных сообщений могут быть провокациями со стороны Украины. Стоит отметить, что тема якобы возможной мобилизации действительно беспокоит многих граждан – это демонстрирует, например, статистика поисковых запросов.