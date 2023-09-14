Но эксперты считают вероятность принятия такого решения не слишком высокой

Завтра, 15 сентября, должно состояться плановое заседание Центробанка РФ, на котором, помимо всего прочего, будет обсуждаться возможность повторного увеличения ключевой ставки. Также запланирована пресс-конференция с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и зампреда ЦБ Алексея Заботкина. При этом ожидания экономистов, финансовых аналитиков и различного рода экспертов по поводу завтрашнего заседания сильно разнятся. Сходятся специалисты только в одном – снижения ключевой ставки не будет точно, поскольку для этого нет никаких предпосылок.

Большинство экспертов полагают, что Центробанк пока не будет повторно поднимать ключевую ставку и выберет выжидательную тактику, поскольку подобные решения имеют отложенный эффект. Некоторые экономисты, впрочем, полагают, что повторное увеличение ключевой ставки все-таки состоится, но будет не слишком значительным по сравнению с августовским и составит 1-1.5 процентных пункта. Также, по мнению ряда аналитиков, перед ЦБ стоит политически важная задача: не позволять курсу рубля опускаться ниже 100 единиц за доллар, поскольку это вызывает недовольство граждан.