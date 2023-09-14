реклама
Завтра, 15 сентября, должно состояться плановое заседание Центробанка РФ, на котором, помимо всего прочего, будет обсуждаться возможность повторного увеличения ключевой ставки. Также запланирована пресс-конференция с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и зампреда ЦБ Алексея Заботкина. При этом ожидания экономистов, финансовых аналитиков и различного рода экспертов по поводу завтрашнего заседания сильно разнятся. Сходятся специалисты только в одном – снижения ключевой ставки не будет точно, поскольку для этого нет никаких предпосылок.
Большинство экспертов полагают, что Центробанк пока не будет повторно поднимать ключевую ставку и выберет выжидательную тактику, поскольку подобные решения имеют отложенный эффект. Некоторые экономисты, впрочем, полагают, что повторное увеличение ключевой ставки все-таки состоится, но будет не слишком значительным по сравнению с августовским и составит 1-1.5 процентных пункта. Также, по мнению ряда аналитиков, перед ЦБ стоит политически важная задача: не позволять курсу рубля опускаться ниже 100 единиц за доллар, поскольку это вызывает недовольство граждан.