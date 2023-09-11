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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Флагманский игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D появился в магазинах РФ
Цены, к сожалению, достаточно высокие

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AMD Ryzen 7 7800X3D в настоящий момент – один из лучших игровых процессоров, в некоторых играх он превосходит даже Core i9-13900KS. И теперь этот восьмиядерник с 3D-кэшем можно приобрести и в российских магазинах. Например, ритейлер «Регард», доставляющий заказы по всей территории России, наконец-то добавил Ryzen 7 7800X3D в свой ассортимент – карточка товара еще даже не заполнена до конца, но приобрести рассматриваемый CPU уже можно.

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Если 7800X3D не укладывается в ваш бюджет, и вам не важно, на платформе какого производителя собирать ПК, то отличным выбором для продвинутой геймерской конфигурации будет  Intel Core i7-13700KF – процессор, сочетающий в себе восемь производительных и восемь энергоэффективных ядер и прекрасно проявляющий себя как в игровых, так и в рабочих сценариях использования.

Из бюджетных вариантов, достаточных, тем не менее, для большинства геймерских сборок, стоит отметить шестиядерные CPU Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 5600. Они, конечно, заметно уступают моделям, о которых говорилось выше, но и стоят в несколько раз дешевле. Если вы собираете игровой ПК, максимум средств следует вкладывать не в процессор, а в графический ускоритель – именно он в наибольшей степени влияет на частоту смены кадров в играх. CPU, впрочем, также не должен быть узким местом сборки: ставить в пару к NVIDIA GeForce RTX 4090 устаревший четырехъядерник – плохая идея.

Купить процессор в магазине «Регард»

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#amd #intel #процессоры #регард #зероновости
Источник: regard.ru
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