Функция не пользовалась популярностью и вызывала негатив со стороны клиентов

Как сообщает Autocar, компания BMW отказалась от провальной идеи продавать подписку на функцию подогрева сидений – подобная практика вызывала резкий негатив со стороны как клиентов, так и сообщества автолюбителей в целом. Член совета директоров BMW по продажам и маркетингу Питер Нота заявил, что компания больше не предлагает платный подогрев сидений, хотя и рассматривать возможность предлагать потребителям «функции по требованию», которые можно активировать после приобретения транспортного средства.

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По словам господина Нота, люди чувствуют, что «заплатили дважды», когда приобретают подписку на ту или иную услугу. Сам представитель BMW так не считает, но мнение водителей здесь однозначно – как показывают опросы, подавляющее большинство автомобилистов оценивают практику «услуг по подписке» резко негативно. Помимо нежелания тратить дополнительные средства, респонденты говорят об «утрате чувства владения своим автомобилем» – при регулярной оплате тех или иных услуг появляется ощущение, что машина принадлежит не покупателю, а компании.