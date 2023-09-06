Статистически значимо чаще, чем другие варианты

Скандал с разъемом 12+4 pin 12VHPWR постепенно утих – как выяснилось, причиной выхода из строя нескольких десятков видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 по всему миру оказался неплотный контакт, вызванный тем, что пользователи не до конца вставляли коннектор. Досталось и разработчикам разъема, а также организации, отвечающей за его сертификацию – как в современном мире можно сделать коннектор питания для дорогостоящих устройств без «защиты от дурака»?

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К сожалению, проблемы с кабелями и разъемами 12VHPWR еще актуальны – как выяснилось, Г-образные коннекторы CableMod выходят из строя значительно чаще других, иногда приводя к поломке и подключенных ими к блокам питания графических ускорителей. Компания официально признала проблему и предложила дождаться обновленной версии кабеля 1.1. Примечательно, что уже есть как минимум один случай выхода из строя подключенной коннектором CableMod видеокарты. Компания MSI отказала пользователю в гарантии, ссылаясь именно на использование некомплектного кабеля, но представители CableMod уже связались с пострадавшим клиентом и предложили ему полностью компенсировать стоимость графического ускорителя.