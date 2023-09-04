В отношении ритейлера начата процедура банкротства

Как сообщают российские СМИ, ритейлер «Связной», специализировавшийся на реализации различных мобильных устройств, закрыл все свои торговые точки в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее, в конце июня в отношении компании по ее же инициативе судом была запущена процедура банкротства. Если верить информации на сайте «Связного», магазины под одноименным брендом располагались более, чем в 1250 населенных пунктах. Неизвестно, все ли они закрыты или некоторые продолжают работать. Что же касается точек в двух российских столицах, журналисты издания «РБК» проверили слухи – они действительно не функционируют. Сотрудник же торгового центра в Санкт-Петербурге в ответ на вопрос по телефону ответил, что магазин «Связной» навсегда закрылся еще 30 августа.

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История компании началась в 1995 году – тогда она называлась «Максус». Бренд «Связной» появился только в 2002 году после заключения контрактов с Siemens, Motorola, Philips, Ericsson и другими телекоммуникационными фирмами, а также приобретения сети «Артэкс». Интернет-магазин открылся в 2003 году. Компания планомерно развивалась, но в 2022 году стало известно о ее огромных долгах – Альфа-банк подал в суд иск на 6 миллиардов рублей после «многомесячных переговоров». На этом история «Связного» началась клониться к закату, и в скором времени фирма, вероятно, полностью прекратит свое существование.