Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Владельцы видеокарт Intel Arc остались разочарованы в связи с невозможностью поиграть в Starfield
В пятницу 1 сентября игра вышла в ранний доступ

реклама

Профессиональные обозреватели, эксперты, блогеры и пользователи неоднократно называли дискретные графические ускорители Intel Arc недоработанными и «сырыми» как с аппаратной, так и с программной точки зрения, что подтверждалось наличием многочисленных проблем в различных играх, как современных, так и старых. На этот раз недовольны оказались геймеры, желающие поиграть в новую космическую Action/RPG Starfield от Bethesda Softworks.

реклама

Согласно сообщениям возмущенных обладателей видеокарт Intel Arc, поступившая 1 сентября в ранний доступ игра не работает – она может запускаться десятки минут или не запускаться вообще, потреблять свыше 30 ГБ памяти, выдавать месиво из графических артефактов или просто вылетать спустя несколько минут. Сама компания Intel прокомментировала ситуацию, заявив, что знает о проблеме и постарается решить ее к 6 сентября – это день полноценного релиза проекта.

Сложно представить, чтобы игра AAA-класса, горячо ожидаемая миллионами геймеров по всему миру не работала на одной из современных видеокарт NVIDIA или AMD, поэтому инцидент можно рассматривать как очередной гвоздь в крышку гроба дискретной графики Intel – корпорации придется приложить множество усилий, чтобы вернуть доверие игрового сообщества, и скорее всего, для этого понадобится выпустить как минимум два успешных поколения GPU подряд.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #игры #starfield #arc
Источник: ixbt.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD RX 7900 XTX превосходит NVIDIA RTX 4090 в Starfield
Intel намерена вернуть себе технологическое лидерство в 2025 году, потеснив TSMC
«Starfield спасла мне жизнь»: фанат Bethesda рассказал, как спасся от пожара
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
16
Шольц: Германия больше не вернётся к атомной энергии, отдавая приоритет возобновляемым источникам
14
Россия развёртывает межконтинентальную баллистическую ракету Сармат, способную нести ядерное оружие
10
В Сети появились кадры подбитого Leopard 2, которого не спасла динамическая защита «Контакт-1»
8
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
86
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
3
Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу
3
Tesla Cybertruck продемонстрировал руль необычной формы и передний багажник
+
Польша отвергла обвинения в нарушении своим вертолётом границы Белоруссии
2
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
+
«Море огня и взрывов»: в западной прессе рассказали о новой тактике ВС РФ на Украине
1
Новейшая российская ракета 9М333 игнорирует тепловые ловушки и поражает 80% целей
+
12-ядерный гибридный процессор AMD серии Ryzen 8000 с большими и малыми ядрами снова замечен в сети
1
Состоялся анонс хоррор-шутера с фотореалистичной графикой Lost Fragment
+
Uselessmouth победил Starfield за 17 часов и успешно вернул деньги
+
Озвучена цель ночного удара ВС РФ по Украине с применением беспилотников
1
Видеокарты NVIDIA показывают сравнительно низкие результаты в Starfield, специалисты нашли проблему
41
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
4
Минобороны: ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли более 105 военных
+
Китайский контрабандист намеревался провезти через границу 1500 процессоров и 1470 модулей памяти
1

Популярные статьи

ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
31
Мег 2: Бездна: как Джейсон Стэйтем кильку ловил
8
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
24
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
37
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
15
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
9
Ударный вертолёт Ка-50 «Чёрная акула» для своих и «Оборотень» или «Обманщик» для врагов (часть 1)
+
BMW представил концепт электромобиля Vision Neue Klasse с запасом хода до 1000 км
6
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
2
Как я делал сборку WebP ConvertBAT, но в процессе что-то пошло не так, однако меня это не остановило
10

Сейчас обсуждают

WOLF PACIFIER
03:49
Так будет выглядеть контр-нахрюк в 2024:
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин ограниченно пригодных к службе
Demiurg666
03:49
А кто-то заигрался в Starfield до утра и потом заснул как убитый. Потом у соседей что-то взорвалось, но он крепко спал...и так и помер.
«Starfield спасла мне жизнь»: фанат Bethesda рассказал, как спасся от пожара
Nacvark
03:30
Рассчитывать на альянс это пойти по пути Балтии. Только так нет ресурсов, чтобы армию строить. Имею ввиду, что для отстаивания своей позиции на международной арене нужна крепкая армия, богатая экономи...
Нужна мобилизация: В Польше обсуждают провал плана по увеличению численности армии
Dark_Cloud
03:19
За три дня шпилева в "народный" премиум эдишон - ни одного бага или вылета. Да, игру есть за что поругать - хотя бы за непомерный аппетит, или крайне жуткий и неудобный интерфейс, в котором все свален...
Starfield - главный багодром 2023 года
Alexbatz
03:16
F-16 изначально самолёт сложный в пилотировании, статистика его крушений очень впечатляющая. А сегодня ещё и старый хлам, ему пол-века уж скоро. Надо сбагривать каким-то лохам. Они, к счастью, есть. П...
Аналитики из США - Пентагон надеется, что русские уничтожат много старых истребителей F-16 в Украине
Dead Shadow
02:43
Не хочу обидеть бехафилов, но хоть он и выглядит внутри аккуратно, хоть и безвкусно, но снаружи просто кошмар какой-то... Тесла по-прежнему лидирует как по качеству, так и по дизайну
BMW представил концепт электромобиля Vision Neue Klasse с запасом хода до 1000 км
Bamboliny
02:40
Я понимаю, но это недешево в любом случае, нужна камера со сменными объективами, возможно, переходное кольцо, источник стабильного света (как минимум, экран ноута или монитор). Снимать, конечно, быстр...
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
Erasm Varganov
02:28
чего ты ждёшь от древнего убогого движка? если кому реально и место на свалке, то это движку Starfield
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
Erasm Varganov
02:26
заявлениями Тода Говарда. и ладно бы там графоний был хотя бы уровня doom eternal - вопросов бы не возникало, но нет
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
Erasm Varganov
02:25
игра действительно помойка. а вот ругаясь 1080 ti надо с 3060 ti, где 1080 уже отстаёт.
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем