В пятницу 1 сентября игра вышла в ранний доступ

Профессиональные обозреватели, эксперты, блогеры и пользователи неоднократно называли дискретные графические ускорители Intel Arc недоработанными и «сырыми» как с аппаратной, так и с программной точки зрения, что подтверждалось наличием многочисленных проблем в различных играх, как современных, так и старых. На этот раз недовольны оказались геймеры, желающие поиграть в новую космическую Action/RPG Starfield от Bethesda Softworks.

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Согласно сообщениям возмущенных обладателей видеокарт Intel Arc, поступившая 1 сентября в ранний доступ игра не работает – она может запускаться десятки минут или не запускаться вообще, потреблять свыше 30 ГБ памяти, выдавать месиво из графических артефактов или просто вылетать спустя несколько минут. Сама компания Intel прокомментировала ситуацию, заявив, что знает о проблеме и постарается решить ее к 6 сентября – это день полноценного релиза проекта.

Сложно представить, чтобы игра AAA-класса, горячо ожидаемая миллионами геймеров по всему миру не работала на одной из современных видеокарт NVIDIA или AMD, поэтому инцидент можно рассматривать как очередной гвоздь в крышку гроба дискретной графики Intel – корпорации придется приложить множество усилий, чтобы вернуть доверие игрового сообщества, и скорее всего, для этого понадобится выпустить как минимум два успешных поколения GPU подряд.