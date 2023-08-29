"Креативность невозможна без разума" - отметил Кинг

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг, считающийся «королем жанра ужасов», заявил, что по его мнению, нет смысла противостоять развитию искусственного интеллекта и нейросетей. Не возращает маэстро и против того, чтобы модели обучались на его произведениях. Как считает Кинг, на текущем этапе тексты, написанные ИИ, не могут достичь уровня произведений, написанных талантливым человеком. «Креативность невозможна без разума» - отмечает писатель. При этом Кинг полагает, что в дальнейшем, по мере развития соответствующих технологий, ИИ может начать соответствовать критериям разумности.

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Многие другие писатели, художники и прочие представители креативных профессий не согласны с «королем ужасов» и полагают, что нейросети могут отнять у них как минимум часть заказов. Некоторые же владельцы интернет-сайтов запрещают заходить на свои ресурсы роботу OpenAI, собирающему данные для обучения ИИ. Как прогнозируют эксперты, полемика по поводу генерируемого нейросетями контента будет продолжаться как минимум на протяжении нескольких лет, и, вероятно, приведет к судебным искам.