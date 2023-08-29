Сервера будут отключены уже 1 октября

Сервис облачного гейминга Nvidia GeForce Now, работающий в России под названием GFN.ru с 2019 года, официально объявил о скором закрытии – команда заявила, что в сложившихся обстоятельствах больше не может обеспечивать высокое качество предоставления услуг. Регистрация и приобретение длительных подписок станут недоступны 1 сентября, отключение же серверов состоится 1 октября.

Как считают эксперты, основных причин закрытия сервиса две: политическая ситуация, в том числе санкции, а также низкая популярность облачного гейминга. Даже корпорация Google закрыла свой сервис Stadia – вероятно, аналитики изначально переоценили его потенциальную аудиторию. Как выяснилось, на практике у облачного гейминга есть серьезные проблемы – даже при использовании стабильного высокоскоростного интернет-соединения качество изображения нередко оставляет желать лучшего, чувствуется и повышенная задержка, мешающая наслаждаться играми. Проще говоря, технология оказалась явно переоцененной – опробовав ее, большинство геймеров предпочли отказаться от приобретения подписки.