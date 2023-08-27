А также детей, но в данном случае причины более очевидны

Согласно исследованию команды ученых из Королевского колледжа в Лондоне, беспилотные автомобили на 20% лучше справляются с распознаванием взрослых, чем детей, и на 8% - светлокожих пешеходов, чем темнокожих. По мнению специалистов, последний факт связан с тем, что нейросети, отвечающие за распознавание людей, обучаются в основном на изображениях граждан со светлым, а не с темным цветом кожи. Что же касается детей – здесь все довольно очевидно, ключевую роль играет разница в габаритах.

Ученые также отметили значительное ухудшение работы алгоритмов распознавания темнокожих пешеходов в условиях плохого освещения. Всего было проверено восемь систем на основе нейросетей. Как считают исследователи, игнорирование подобного рода проблем может привести к возникновению опасных ситуаций и даже ДТП, особенно ночью или при неоптимальных погодных условиях. С учетом того, что, по нынешним прогнозам, скорость внедрения и распространения беспилотных автомобилей со временем будет только возрастать, необходимо дорабатывать алгоритмы распознавания людей с целью повышения безопасности дорожного движения.