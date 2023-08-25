В основном за счет подразделения Data Center

Корпорация NVIDIA отчиталась о своих финансовых результатах, и они оказались поразительными – чистая прибыль за второй квартал 2023 года год к году выросла почти на 850%! Подобный прирост оказался возможным благодаря буму искусственного интеллекта и нейросетей – основную часть выручки компании принесло именно подразделение Data Center, а отнюдь не игровое направление, как могли бы ожидать геймеры.

реклама

Некоторые эксперты опасаются, что в сложившихся рыночных обстоятельствах NVIDIA может начать уделять внимание игровому сегменту по остаточному принципу. Тем не менее, вероятность такого исхода не слишком велика – нейросети, конечно, вероятно, окажутся более долгоиграющей и востребованной отраслью, чем майнинг криптовалют на видеокартах, но и терять лояльную геймерскую аудиторию компании Дженсена Хуанга было бы глупо. Особенно с учетом того, что конкурент NVIDIA, AMD, будет только рада забрать у «зеленых» часть покупателей. Рассматривают специалисты и позитивный сценарий, в рамках которого связанные с ИИ наработки будут интегрироваться в игровые видеокарты, что приведет к дальнейшему развитию технологии DLSS, обеспечивающей прибавку FPS во многих современных играх.