Спустя всего несколько дней после крушения российской «Луны-25»

Как сообщают СМИ, индийская автоматическая исследовательская лунная станция «Чандраян-3» совершила успешную посадку на поверхность естественного спутника Земли – это произошло спустя несколько дней после крушения российского аппарата «Луна-25». Спуск модуля к лунной поверхности начался сегодня в 15-15 по московскому времени. На высоте 100 км над поверхностью аппарат перешел в режим жесткого торможения, а на 10 км – в режим мягкого торможения. Прилунение случилось в 15-33.

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После успешной посадки модуль выпустил пандус для компактного ровера «Прагъян» – аппарат весом всего 26 кг уже отправился исследовать лунную поверхность. Он оснащен двумя спектрометрами, сам же посадочный модуль – еще четырьмя научными инструментами. По плану оба аппарата будут функционировать около 14 дней до наступления лунной ночи. Стоит отметить, что запуск предыдущей индийской лунной миссии под названием «Чандраян-2» в 2019 году окончился неудачей – спускаемый аппарат разбился о лунную поверхность в результате некорректного торможения. «Чандраян-4» Индия планирует запускать совместно с Японией, а целью миссии снова станет Южный полюс Луны.