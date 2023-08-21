Подробности, впрочем, еще выясняются

Как сообщает издание «Коммерсант», глава «Роскосмоса» Юрий Борисов прокомментировал крушение российской автоматической исследовательской станции «Луна-25», которая, по плану, должна была совершить мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли в районе Южного полюса сегодня, 21 августа. По словам топ-менеджера, одна из причин аварии заключается в том, что двигатель аппарата не отключился штатно и проработал 127 секунд вместо 84. Также господин Борисов посетовал на длительный перерыв в лунных исследованиях, уточнив при этом, что преемственность поколений в данной отрасли во многом уже потеряна.

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Специальная комиссия, задачей которой будет выяснить подробности аварии и узнать, что именно привело к некорректной отработке двигателя, уже начала работать. Высказался руководитель «Роскосмоса» и по поводу перспектив лунной программы в дальнейшем. По его мнению, прекращать ее было бы неправильно, снизить же уровень аварийности можно при помощи современных технологий и продвинутых методов моделирования. По информации журналистов «Коммерсанта», следующая станция под названием «Луна-26» может быть запущена в 2027 году.