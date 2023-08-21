Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Компания VK может приобрести сервис монетизации контента Boosty
Последний стал весьма популярен в России после ухода Patreon

реклама

Как сообщает издание «Коммерсант», компания My.Games, которой принадлежит сервис монетизации контента Boosty, рассматривает варианты его продажи. Оценочная стоимость актива составляет порядка 5-10 миллионов долларов США. Одним же из наиболее вероятных покупателей аналитики считают компанию VK, обладающую необходимыми финансовыми, техническими и человеческими ресурсами для обеспечения дальнейшего развития Boosty. Стоит отметить, что популярность площадки и без того значительно выросла после ухода из России Patreon.

реклама

По данным журналистов, платформу якобы планируют перевести на отдельное российское юридическое лицо, после чего продать. Представители самих компаний отказались комментировать ситуацию, тем не менее, источник на условиях анонимности подтвердил, что переговоры действительно ведутся. Как считают эксперты, если VK купит Boosty, то платформа может выйти на новый виток развития, особенно если компания интегрирует его с другими своими сервисами. Впрочем, в настоящий момент говорить об этом рано – неизвестно, завершится ли сделка успехом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#компания vk #boosty
Источник: kommersant.ru
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания VK планирует построить новые ЦОД в Москве и Санкт-Петербурге – «Ведомости»
Компания VK планирует открыть офис в Минске
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" подтвердил информацию о перевербовке сотрудников
15
Мали и Буркина-Фасо отправили в Нигер штурмовик Super Tucano для противостояния войскам Сообщества
+
Бойцы Министерства Обороны поблагодарили инструкторов ЧВК Вагнер за переданный боевой опыт
3
Ryzen Threadripper PRO 7955WX появился в Geekbench c 16 ядрами
+
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
28
В Сети появились кадры активной работы FPV-дронов по бронетехнике ВСУ
+
Британский производитель «американских» систем РЭБ выкупил Ball Aerospace за 5,6 миллиарда долларов
+
Украинские самолёты не успев взлететь, тут же попадают "на прицел" ракет ВС РФ - пожаловались в ВСУ
6
Гая Ричи обвиняют в плагиате сценария “Джентльменов”
+
Honda Electric Vision Design показала изображения будущего преемника NSX - характеристики неизвестны
+
Зеленский назвал истребители Saab JAS 39 Gripen гордостью Швеции и попросил поделиться ими с Украиной
2
Россия представила новейший легкобронированный вездеход на форуме Армия-2023
3
СБУ расследует факт поставки бракованных снарядов для ВСУ
1
Командующий ВВС ВСУ: российские Су-35 ведут охоту на украинские МиГ-29, а соотношение 9 к 1
+
Раскрыты полные спецификации смартфона Xiaomi 13T: Dimensity 8200 Ultra и 8 ГБ ОЗУ
+
War Thunder Mobile вышла на iOS и Android — по случаю релиза разработчики приготовили подарки
1
Найдена вредоносная программа для Android, избегающая обнаружения с помощью хитрого трюка
1
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
18
Россия нанесла удар по выставке дронов в Чернигове
13
Сеть облетают мемы с Пригожиным в номинации "Учитель года"
+

Популярные статьи

Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
76
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
22
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
10
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
18
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
13
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
5
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Тайвань продемонстрировал ударный БПЛА, который применит против НОАК в случае вторжения на остров
2
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
13
Обзор игры Prey 2006. Часть 1
12

Сейчас обсуждают

Вадим Кудрявцев
14:59
там 48 вольт стандарт был а у нас 110 при вызове.вот и причина
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Такой то
14:58
не давать ничего пиндосам и прочей шушере
Галлий резко подорожал на 50% – металл для производства полупроводников и оружия пропал с рынка
SaSeD
14:57
звучит как анекдот))
Под Киевом эксперты-криминалисты МВД Украины распиливали ракету болгаркой и погибли при взрыве
CrCoNi
14:56
а теперь давайте посмотрим на карту Дания настолько мала что даже неотобразилась на второй картинке
Дания пообещала призвать Китай высказаться по поводу России
Михаил Невский
14:56
механизм такой же как при создании Лднры. Конечно, бнр фикция но калька с придуманных республик такая же.
Зеленский: Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО
Ильдар Гафуров
14:55
Только сейчас они начали это делать? Помойму это дискредиция армии и можно катать статью автору. Давай досвидания на сво
В США заявили об удвоении поддержки немцами пророссийской партии
Truth Seeker
14:54
А видео откуда тогда взялось, или снимали в Голливуде? Кстати, в друг соц.сетях они не заблокированы, на том же Дзене к примеру. И ещё, те же ресурсы Пригожина заблокированы, но тем не менее турбопатр...
Зеленский: Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО
Ильдар Гафуров
14:53
Санкции нам во благо. Или это бред?
В России выразили обеспокоенность антирыночными мерами Запада
Apsheronsky tchai
14:52
Це бiла краiнска космическая программа.
Под Киевом эксперты-криминалисты МВД Украины распиливали ракету болгаркой и погибли при взрыве
Такой то
14:50
особенно Кот-д'Ивуара
AP: в Нигере начался набор добровольцев для противодействия возможной интервенции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем