Последний стал весьма популярен в России после ухода Patreon

Как сообщает издание «Коммерсант», компания My.Games, которой принадлежит сервис монетизации контента Boosty, рассматривает варианты его продажи. Оценочная стоимость актива составляет порядка 5-10 миллионов долларов США. Одним же из наиболее вероятных покупателей аналитики считают компанию VK, обладающую необходимыми финансовыми, техническими и человеческими ресурсами для обеспечения дальнейшего развития Boosty. Стоит отметить, что популярность площадки и без того значительно выросла после ухода из России Patreon.

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По данным журналистов, платформу якобы планируют перевести на отдельное российское юридическое лицо, после чего продать. Представители самих компаний отказались комментировать ситуацию, тем не менее, источник на условиях анонимности подтвердил, что переговоры действительно ведутся. Как считают эксперты, если VK купит Boosty, то платформа может выйти на новый виток развития, особенно если компания интегрирует его с другими своими сервисами. Впрочем, в настоящий момент говорить об этом рано – неизвестно, завершится ли сделка успехом.