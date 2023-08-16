Именно на пробег и скорость зарядки батарей часто указывают критики электромобилей

Как сообщает Bloomberg, китайская компания CATL представила новые аккумуляторные батареи для электромобилей – линейка получила название Shenxing. Ее особенность заключается в возможности сверхбыстрой зарядки – на специальных зарядных станциях можно добиться восстановления запаса энергии на 400 км пробега всего за 10 минут. С учетом того, что критики электрокаров часто апеллируют именно к недостаточному запасу хода и долгой зарядке, фирма явно действует в правильном направлении, что подтверждается ее значительной долей на глобальном рынке тяговых аккумуляторов для электротранспорта, составляющей более трети.

Массовое производство батарей Shenxing, согласно планам CATL, начнется уже в конце текущего года, а в первом-втором квартале следующего появятся первые электрокары на их основе. По мнению представителей компании, новые аккумуляторы могут стать вариантом по-умолчанию для многих транспортных средств. Примечательно, что батареи Shenxing не так быстро разряжаются на морозе, как большинство стандартных литийсодержащих аккумуляторных батарей. В дальнейшем CATL намерена расширять ассортимент своей продукции и совершенствовать уже имеющуюся в наличии.