Если уровень инфляции не опустится до приемлемого

Как сообщил в интервью изданию «Известия» зампред Центробанка РФ Андрей Заботкин, в сентябре может быть принято решение о дополнительном повышении ключевой ставки – для сдерживания инфляции, цель по которой установлена на уровне 4%. По данным экспертов, в настоящий момент даже официальная инфляция намного превышает этот порог, что же касается роста цен на отдельные категории товаров, такие, как цифровая и бытовая техника, а также компьютерные комплектующие – он исчисляется десятками процентов.

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По мнению господина Заботкина, переход к новой цели по уровню инфляции, которая может быть установлена на уровне 3%, может занять несколько лет. При этом для начала необходимо стабилизировать динамику цен. Возможность повышения цели по инфляции не рассматривается, поскольку это будет восприниматься и гражданами, и бизнесом как угроза ценовой стабильности. Что же касается методики расчета индекса потребительских цен – менять его пока не планируется, несмотря на то, что многие граждане им недовольны. Так, при расчете ИПЦ учитываются и товары длительного потребления, а также редко используемые услуги. Потребители же склонны обращать внимание на наиболее сильно подорожавшие и наиболее часто приобретаемые товары, такие, как пищевая продукция.