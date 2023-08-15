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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12 % на фоне падения курса рубля
Ранее рубль опускался до уровня более 100 единиц за доллар впервые с марта 2022 года

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Как сообщают российские СМИ, Центробанк РФ по итогам сегодняшнего совещания принял решение о резком увеличении ключевой ставки – она была поднята с 8.5% до 12%. Основная тому причина – продолжающееся на протяжении длительного времени ослабление курса российской национальной валюты. Так, вчера, 14 августа, курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года. Сегодня рубль умеренно укрепился, и за одну единицу американской валюты дают 96-98 «деревянных».

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Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что граждан России якобы «не интересует курс доллара». При этом неизвестно, давно ли парламентарий общался по этому поводу со своими избирателями – как показывают опросы, многие россияне недовольны экономической ситуацией в стране и считают нынешний курс рубля некомфортным для себя из-за значительного роста цен на цифровую и бытовую технику и импортные товары, а следовательно – снижения уровня реальных доходов. Как считают эксперты, если текущих мер по поддержанию курса рубля на уровне ниже 100 единиц за доллар будет недостаточно, Центробанк может предпринять дополнительные. В заявлении ведомства говорится, что повышение ставки необходимо «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».

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Источник: fontanka.ru
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