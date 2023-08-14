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Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Некоторые эксперты опасаются возникновения на рынке паники

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Как сообщают российские СМИ, курс доллара на Московской бирже превысил психологически важную отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года. На протяжении последних нескольких недель российская национальная валюта продолжала слабеть по отношению к американской, и предлагалась некоторыми банками дороже 100 рублей еще до минувших выходных. Реакция Центробанка на ослабление рубля этот раз была достаточно вялой, а глава ведомства Эльвира Набиуллина и вовсе назвала плавающий курс «благом» для экономики. Большинство же граждан страны, судя по опросам, считают, что доллар должен стоить не более 77-80 рублей – при более высоких значениях цифровая и бытовая техника, а также импортные товары обходятся слишком дорого.

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Большинство экономистов и финансовых аналитиков считают, что дальнейшего обвала курса рубля не последует – более того, «деревянный» осенью якобы должен укрепиться. Тем не менее, некоторые отдельные эксперты уже говорят о возможности возникновения на рынке паники – если подобные настроения возобладают, Центробанку все-таки придется вмешаться. При этом доставать деньги из заначек и покупать доллары или евро специалисты не рекомендуют – в условиях, подобных нынешним чаще всего следует избегать поспешных финансовых решений.

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Источник: vm.ru
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