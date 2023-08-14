Несмотря на то, что те продаются на нашем рынке достаточно дорого

Как сообщает ресурс Auto.ru, в России растет число автовладельцев, пересаживающихся с отечественных и недорогих импортных автомобилей на китайские машины. По данным исследования, бюджетные модели Lada, Kia, Hyundai и Volkswagen часто меняют на Chery, Lifan, Geely и Haval. Примечательно, что согласно проведенному опросу, 85% владельцев авто из Поднебесной довольны своими «железными конями». Среди наиболее привлекательных черт китайских автомобилей владельцы называют сравнительно невысокую стоимость покупки и обслуживания, современный дизайн, обилие интеллектуальных и мультимедийных функций.

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Как считают эксперты, санкции и уход из России значительной части зарубежных автопроизводителей могут привести к существенному изменению в стране отношения к китайским авто – более того, за последний год оно уже успело измениться. Если раньше большинство автолюбителей высказывались о «китайцах» пренебрежительно, то сейчас подобная реакция присуща значительно меньшему числу граждан, чем ранее. Впрочем, стоит отметить, что становятся лучше и сами машины – производители из Поднебесной совершенствуют свою продукцию, а потому некоторые модели уже вполне могут соперничать по характеристикам и уровню комфорта с японскими, корейскими и европейскими, а по соотношению цены и возможностей иногда даже их превосходят. Проще говоря, ситуация на автомобильном рынке складывается похожая на ту, что раньше наблюдалась на рынке смартфонов.