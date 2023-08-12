Причем уже без водителя за рулем

Как пишет Bloomberg, сервисы беспилотных такси Waymo и Cruise получили право перевозить пассажиров на всей территории американского города Сан-Франциско, причем присутствие водителя за рулем уже не считается обязательным. Перед принятием решения проводились публичные слушания, в рамках которых граждане выразили надежду, что беспилотные такси не будут пренебрегать заказами от пассажиров с ограниченными возможностями и других нередко дискриминируемых обычными водителями групп.

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Сторонники беспилотного транспорта считают, что его внедрение повышает безопасность на дорогах, поскольку исключает человеческий фактор – искусственный интеллект не употребляет алкоголь и не нарушает намеренно правил дорожного движения. Противники же полагают, что в сложных дорожных ситуациях может быстро разобраться только человек, к тому же, автоматизация транспорта может оставить без работы миллионы человек только в США. Что же касается беспилотных такси Waymo и Cruise – на данном этапе их будет задействовано несколько сотен. Экплуатироваться на коммерческой основе, согласно новому разрешению, они могут в любых погодных условиях.