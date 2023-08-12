И, возможно, поднимется еще выше

Как сообщает портал «Банки.ру», курс продажи доллара в ряде крупных финансово-кредитных учреждений уже превысил знаковую отметку в 100 рублей. Падение российской национальной валюты продолжается на протяжении уже как минимум 11 месяцев подряд – в сентябре прошлого года за один доллар давали около 60 рублей. Несмотря на то, что многие экономисты и финансовые аналитики уверяют, что осенью «деревянный» укрепится и вернется к отметке 85-90 единиц за доллар, преодоление психологически важного значения в 100 рублей может спровоцировать на рынке панику, что приведет к очередному витку удешевления.

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Эксперты объясняют нынешний курс рубля изменением торгового баланса – уменьшением экспортных поступлений и увеличением импорта. Хуже всего для граждан то, что Центробанк, судя по всему, в этот раз не планирует предпринимать серьезных шагов для поддержания рубля – глава ЦБ Эльвира Набиуллина охарактеризовала плавающий курс как «благо». Десятки миллионов россиян, вероятно, с ней не согласны: цифровая и бытовая техника продолжает дорожать, как и импортные товары в целом. Падают и реальные доходы граждан, и без того значительно просевшие за последние 10 лет.