В Центробанке каких-либо серьезных мер, судя по всему, предпринимать не собираются

Курс российской национальной валюты по отношению к доллару снижается на протяжении года – за это время рубль ослаб более, чем на 50%. При этом Центробанк, несмотря на растущее недовольство граждан высокими ценами, не спешит предпринимать каких-либо серьезных мер для поддержания и укрепления «деревянного». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и вовсе заявляла, что плавающий курс рубля является благом для экономики. Что по этому поводу думают россияне, вынужденные отказываться от приобретения цифровой и бытовой техники из-за резкого роста цен, история умалчивает.

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По мнению большинства экономистов и финансистов, основной причиной падения курса рубля является торговый баланс – снижение экспортных поступлений и рост импорта. Спрос на валюту, соответственно, сохраняется на высоком уровне, а предложение – на низком. Не помогает в данном случае даже увеличение цен на нефть. Впрочем, как считают эксперты, укрепление рубля до уровня 80-90 единиц за доллар к концу года более вероятно, чем его дальнейшее ослабление до 100-110 единиц за доллар. К сожалению, уверенности в подобных прогнозах быть не может, и даже если рубль станет дороже, ритейлеры не станут быстро снижать цены на электронику.