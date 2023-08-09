Если точнее, 9.5 миллионов по данным Роскомнадзора

На этой неделе в СМИ и на тематических ресурсах появилась новость о том, что уже в текущем месяце, в августе 2023 года в России могут быть заблокированы порядка 7 миллионов SIM-карт. Как выяснилось, оценка экспертов была даже несколько заниженной – по данным Роскомнадзора, до конца августа необходимо актуализировать персональные данные 9.5 миллионов абонентов. Если информация не будет уточнена (например, в салоне связи или при помощи сервиса «Госуслуги»), «серые» SIM-карты могут быть заблокированы. Примечательно, что значительная их часть относится к корпоративному сегменту.

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Всего в России работает более 40 операторов мобильной связи, хотя на слуху из них только четыре – «МегаФон», «Билайн», Tele2 и МТС даже называют «большой четверкой». Представители ряда компаний сообщили журналистам, что уже рассылают клиентам уведомления о необходимости провести сверку персональных данных. Писали о подобных уведомлениях и сами граждане – например, в социальной сети «Вконтакте» и на форумах, посвященных мобильной связи и интернету. При этом будет ли блокировка произведена непременно именно в конце августа-начале сентября, или Роскомнадзор даст операторам дополнительное время, пока неизвестно.