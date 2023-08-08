Речь идет о "серых" картах, оформленных некорректным образом

Как сообщают СМИ, в России уже в августе текущего года могут быть заблокированы около 7 миллионов SIM-карт – речь идет о «серых» симках, оформленных ненадлежащим образом. Блокировка будет осуществляться по требованию Роскомнадзора – регулятор требует от операторов прекратить предоставлять услуги абонентам с непроверенными или отсутствующими персональными данными. Операторы обязаны уведомить клиентов о необходимости актуализации информации – провести ее можно, например, при помощи портала «Госуслуги».

Если абонент в течение 15 дней не подтвердит свои данные, его SIM-карта будет заблокирована в соответствии с законом «О связи». По данным экспертов, операторы «большой четверки» активно рассылают пользователям соответствующие уведомления. В зоне риска – и корпоративные SIM-карты. Именно на них, а также на «запасные» симки, купленные для регистрации на различных интернет-ресурсах, и приходится большая часть запросов Роскомнадзора. Число же «серых» SIM-карт, используемых для противоправных действий, по оценкам специалистов по информационной безопасности, не превышает 5% от общего числа.