Отзывы проходят проверку сервиса на соответствие действительности

Как сообщают российские СМИ, сервис «Яндекс.Аренда» ввел функцию оставления отзывов на арендаторов собственниками жилья. При этом, как отмечают в компании, около 90% сделок в рамках платформы уже совершаются в цифровом формате, без встреч «вживую». Помогают в этом анкеты жильцов, а также данные, предоставляемые сервисом. С системой отзывов выбрать подходящего, благонадежного арендатора будет проще. При этом в «Яндекс.Аренде» подчеркивают, что оценки будут проверять на достоверность. Если же арендатор не согласен с отзывом, оставленным арендодателем, он может его оспорить.

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Помимо всего прочего, в профилях арендаторов появятся отметки «Эксперт по чистоте» и «Съезд без долгов». Добавлять их будут сотрудники компании, занимающиеся приемом квартир, ориентируясь при этом на фотографии и опись имущества. В ближайшие месяцы команда сервиса планирует добавить возможность оставления отзывов и на сами жилые помещения, а также на собственников, что уравняет заинтересованные стороны в правах и позволит гражданам выбирать арендаторов и арендодателей более осознанно.