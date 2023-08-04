Делом занимаются правоохранительные органы

Курьезный случай произошел на китайской границе – на контрольно-пропускном пункте пограничники задержали мужчину, походка которого показалась им подозрительной. Как оказалось, гражданин примотал к животу и ногам 68 бывших в употреблении смартфонов iPhone. При этом на КПП незадачливый контрабандист указал, что декларировать ему нечего. В настоящий момент делом занимаются правоохранительные органы – мужчине грозит как минимум крупный штраф.

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Рассмотренный инцидент не является единственным в своем роде – так, весной этого года еще один «преступный гений» пытался провести через китайскую границу почти сотню SSD, спрятав их внутри корпуса электросамоката. Еще один примечательный случай произошел в мае в Гонконге – среди крупной партии живых лобстеров пограничники обнаружили 70 герметично упакованных графических ускорителей, которые злоумышленники нелегально пытались провезти через границу. Большинство подобных попыток заканчиваются провалом – пограничники оснащены необходимыми техническими средствами, позволяющими оперативно выявлять контрабанду, в том числе и незаконно провозимые электронные устройства.