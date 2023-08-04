В день совершается более 100 тысяч транзакций

Как сообщает ТАСС, к платежной системе Tinkoff Pay за месяц подключились более одного миллиона пользователей мобильных устройств на базе ОС Android – число ежедневных транзакций уже превышает 100 тысяч. По словам вице-президента «Тинькофф» Сергея Хромова, оплата при помощи смартфона является одним из наиболее удобных вариантов совершения покупок. Чаще всего ей пользуются жители мегаполисов.

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В компании подчеркнули, что к Tinkoff Pay можно привязать как дебетовую, так и кредитную карту «Мир», при этом оплачивать покупки с использованием специального стикера можно не только на Android, но и на iOS. В настоящий момент с платежными стикерами в России экспериментируют многие банки – их использование позволяет вернуть пользователям возможность оплачивать покупки привычным способом. Она стала недоступна после ввода санкций и ухода из страны международных платежных систем, таких как VISA и MasterCard. Отношение к платежным стикерам у российских граждан неоднозначное – одни рады их использовать, чтобы снова платить телефоном, другие же воспринимают их как «костыль» и временное, не слишком удачное решение, которому в дальнейшем следует найти замену.