Ранее информация о блокировке появлялась в СМИ и социальных сетях

Как сообщает Forbes.ru, представители Qiwi прокомментировали ранее появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию о якобы имеющих место массовых блокировках электронных кошельков клиентов. Если верить компании, подобные сведения не соответствуют действительности, и на самом деле проблема коснулась менее 0.1% пользователей. Сообщения о блокировках начали появляться 3 августа, при этом ранее, 2 августа Qiwi заявила, что усилила меры безопасности.

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В социальных сетях граждане сообщают о том, что после блокировки компания просит предоставить документы, необходимые для подтверждения личности и принадлежности кошелька, например, паспорт и договор с оператором связи. В некоторых случаях блокировка является постоянной, без возможности восстановления. Как считают эксперты, подобная акция со стороны Qiwi может быть связана с повышенным вниманием к системе со стороны Банка России и регулирующих органов. Так, в конце июля для Киви Банка были введены определенные ограничения, связанные с недочетами, касающимися отчетности и документации. Вероятно, после подобного компания предпочитает перестраховываться, хотя об отзыве лицензии речь пока не идет.