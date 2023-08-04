И вышел по этому параметру на третье место в России

Как сообщает издание «Коммерсант», оператор мобильной связи Tele2 перегнал «Билайн» по числу абонентов по итогам первых шести месяцев 2023 года. Первое место по количеству активных сим-карт занимает МТС (80 миллионов), второе место – у «МегаФона» (75.3 миллиона). У Tele2 – 48 миллионов абонентов, а у «Билайна» - всего 44 миллиона. Расклад сил в «большой четверке» операторов постепенно меняется, хотя в самом «Билайне» это объясняют корректировкой подхода к ведению бизнеса – в компании теперь стремятся не максимизировать число клиентов, а предложить интересные условия уже имеющимся.

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Согласно опросам, значительное число россиян имеют как минимум две сим-карты – чаще всего, от разных операторов. Подобная тактика позволяет пользоваться наиболее выгодными предложениями обеих компаний, хотя и несколько увеличивает расходы. Также граждане часто используют для рабочих и личных переговоров разные телефонные номера, тем самым ограждая себя от нежелательных звонков со стороны работодателя в выходные дни и нерабочее время. Впрочем, некоторые сотрудники остаются доступны в любое время – в первую очередь это касается тех, кому часто приходится решать непредвиденные проблемы.