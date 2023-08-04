Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Оператор Tele2 перегнал «Билайн» по количеству абонентов
И вышел по этому параметру на третье место в России

реклама

Как сообщает издание «Коммерсант», оператор мобильной связи Tele2 перегнал «Билайн» по числу абонентов по итогам первых шести месяцев 2023 года. Первое место по количеству активных сим-карт занимает МТС (80 миллионов), второе место – у «МегаФона» (75.3 миллиона). У Tele2 – 48 миллионов абонентов, а у «Билайна» - всего 44 миллиона. Расклад сил в «большой четверке» операторов постепенно меняется, хотя в самом «Билайне» это объясняют корректировкой подхода к ведению бизнеса – в компании теперь стремятся не максимизировать число клиентов, а предложить интересные условия уже имеющимся.

реклама

Согласно опросам, значительное число россиян имеют как минимум две сим-карты – чаще всего, от разных операторов. Подобная тактика позволяет пользоваться наиболее выгодными предложениями обеих компаний, хотя и несколько увеличивает расходы. Также граждане часто используют для рабочих и личных переговоров разные телефонные номера, тем самым ограждая себя от нежелательных звонков со стороны работодателя в выходные дни и нерабочее время. Впрочем, некоторые сотрудники остаются доступны в любое время – в первую очередь это касается тех, кому часто приходится решать непредвиденные проблемы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#билайн #операторы связи #операторы #tele2
Источник: kommersant.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tele2 закроет в России несколько сотен магазинов
Эксперты Ookla Speedtest назвали лучшего российского мобильного оператора
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
56
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
14
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
2
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
15
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
2
Контрнаступлению ВСУ мешают мины, а также кусты и высокая трава
10
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
На Украине считают, что восстановление плотины Каховской ГЭС займёт восемь лет
+
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1
Британская разведка: Сорняки серьезно затрудняют саперам ВСУ поиск мин
1
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
+
СМИ: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик
+

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
3
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
49
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
1
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
43
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
15
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12
CNBC: Противоречия между США и Украиной нарастают на фоне безрезультатного контрнаступления
4
Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне
10
Китай затмил США на выставке оборонной продукции в Турции IDEF 2023
+

Сейчас обсуждают

Alexbatz
05:27
Там трактор, если бандеровцы ещё действительно производят трактора и и собираются его продукцию использовать для военных целей, то сам тракторный завод становится военной целью. Будет придет и завода ...
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
Григорий Скрипненко
05:19
Мрази пендоские, только этим и занимались что оккупировали менее развитые страны, под предлогом помощи и идеи великой демократии устраивали перевороты, оседали там и нагло обворовывали их десятилетиям...
О странностях переворота в Нигере и будет ли вторжение со стороны США и Европы
DIP48
05:18
Британские разведчики и ученые точно установили причину. Во всем виноваты агенты сами знаете кого: трава, кустарники, деревья.))) Ну и генерал Мороз зимой, полковники Распутица, майор Жара.))) Еще и ...
Топ-5 причин почему ВСУ не смогли в контрнаступление и споткнулись о вал Суровикина
Lubitel 32
05:18
Поражаюсь упорству Samsung и фанатов в мазохизме с Exynos. За 10 лет его архитектура так и не сделала рывок подобно MediaTek, Cryo не говоря уже о Qualcomm. Даже восставший из ада Kirin мощнее и холод...
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
Longest
05:17
Врать не хорошо. А вот так бессовестно врать и искажать просто отвратительно. Выдрал одно предложение и доволен. https://sfr.gov.ru/branches/novosibirsk/news/~2023/05/17/249906 Такой статус предост...
Путин утвердил ежемесячную выплату для жителей осаждённого Сталинграда на сумму 500 рублей
DIP48
05:16
Ну так возьмите шефство хоть над одним ветераном и доплачивайте лично из своего кармана сколько хотите. Никто не мешает. А то все такие добрые за чужой счет.
Путин утвердил ежемесячную выплату для жителей осаждённого Сталинграда на сумму 500 рублей
DIP48
05:15
Можешь лично взять хоть одного такого ветерана и из своего кармана доплачивать сколько угодно. Ведь в этом никто не мешает
Путин утвердил ежемесячную выплату для жителей осаждённого Сталинграда на сумму 500 рублей
Григорий Скрипненко
05:14
Мрази пендоские, только этим и занимались что оккупировали менее развитые страны, под предлогом помощи и идеи великой демократии устраивали перевороты, оседали там и нагло обворовывали их десятилетиям...
Переворот в Нигере может поставить мир в зависимость от России в сфере атомной энергетики
DIP48
05:13
Интересно, а много ли реальных жителей осажденного Сталинграда ? Им же, даже 10 летним должно быть под 90 лет.
Путин утвердил ежемесячную выплату для жителей осаждённого Сталинграда на сумму 500 рублей
A224
05:12
"не пользовался" ахахаха дольше всех на ней сидел аж до 8.1 update 1
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем