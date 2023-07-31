Киберспорт постепенно получает признание

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, Минспорта РФ официально признало виртуальные (интерактивные) гонки видом спорта – теперь любители гоночных симуляторов смогут гордо называть себя киберспортсменами. Поддержали решение и в Российской автомобильной ассоциации (РАА), подчеркнув, что оно позволит в дальнейшем проводить в стране большее количество профессиональных соревнований. РАА уже на протяжении нескольких лет спонсирует и организует чемпионаты и кубки для любителей виртуальных гонок – в настоящий момент в дисциплине Assetto Corsa, но в дальнейшем к ней могут добавиться и альтернативные варианты.

реклама

С каждым годом киберспорт получает все большее признание в России и мире – в некоторых странах, например, в Южной Корее, для будущих киберспортсменов даже открывают учебные направления в вузах. Что же касается нашей страны, наиболее знаковым за последние годы событием стала победа команды Team Spirit на The International-2021 – чемпионате мира по Dota 2. С ней триумфаторов поздравил даже президент страны Владимир Путин. По словам же вице-премьера Дмитрия Чернышенко, успех кибератлетов позволил увеличить интерес граждан к цифровым технологиям.