Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Виртуальные гонки официально признали в России видом спорта
Киберспорт постепенно получает признание

реклама

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, Минспорта РФ официально признало виртуальные (интерактивные) гонки видом спорта – теперь любители гоночных симуляторов смогут гордо называть себя киберспортсменами. Поддержали решение и в Российской автомобильной ассоциации (РАА), подчеркнув, что оно позволит в дальнейшем проводить в стране большее количество профессиональных соревнований. РАА уже на протяжении нескольких лет спонсирует и организует чемпионаты и кубки для любителей виртуальных гонок – в настоящий момент в дисциплине Assetto Corsa, но в дальнейшем к ней могут добавиться и альтернативные варианты.

реклама

С каждым годом киберспорт получает все большее признание в России и мире – в некоторых странах, например, в Южной Корее, для будущих киберспортсменов даже открывают учебные направления в вузах. Что же касается нашей страны, наиболее знаковым за последние годы событием стала победа команды Team Spirit на The International-2021 – чемпионате мира по Dota 2. С ней триумфаторов поздравил даже президент страны Владимир Путин. По словам же вице-премьера  Дмитрия Чернышенко, успех кибератлетов позволил увеличить интерес граждан к цифровым технологиям.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #игры #киберспорт #гонки
Источник: club.dns-shop.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина может потерять помощь Запада из-за неудач в военной операции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
23
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
9
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
10
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
4
Захваченную шведскую БМП CV-90 осмотрели изнутри и удивились надписям на русском
1
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
Учёные обнаружили уязвимость в передовых ИИ-моделях
+
Дан старт отправке первой линии завода Арктик СПГ 2
+
13-я колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь
+
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское
+
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Трамп объяснил, почему с Россией нужно дружить
+
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
2
«Ланцеты» на Запорожском направлении поразили более 100 единиц техники ВСУ
2
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
В тесте 90 термопаст ожидаемо победила Prolimatech PK-3 Nano Aluminum — лидер остался прежним
22
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
1
Чем может удивить финальная модификация Abrams M1A2 SEP v.4 – танк превратят в компьютер на колёсах
4
YESTON представила видеокарту GeForce RTX 4060 CUTE PET
+
СМИ: Пентагон расследует утечку связи на 17 объектах ВВС США
+

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
41
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
5
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
16
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
24
Как правильно наносить термопасту на процессор
15
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
11
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
30
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июля
+

Сейчас обсуждают

Мама Кафка
18:29
Я на телефоне не играю, я на телефоне скролю таких дебилов 60фэпэс как ты.
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Артём Николаев
18:27
Особенно забавно, что именно Великая французская революция смела старый порядок с феодальной собственностью на землю и провозгласила «свободу, равенство и братство». Оказывается, не все имеют право на...
Нигер прекращает экспорт урана и золота во Францию
Артём Николаев
18:21
Точно не 99% с учётом, что Франция до сих пор хозяйничает во всей Западной Африке.
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
kurar73
18:17
никто не спорит что фпс за 100 приятнее чем 50-60.. но и минималку ставить это перебор, бывает и средние уже не очень, текстурки не те, без сглаживания ваще тяжко, если еще и монитор 32"
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Demiurg666
18:16
Автор слышал где-то слово "огульно", но о его значении не догадывается.
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
Степанов Юрий Дмитриевич
18:14
Да я хотел сказать, что лучшие русские мозги, как и раньше, работают на Америку. Взять, хотя бы, Зворыкина. Кто разрабатывал телевизионную систему наведения ам. ракет? Не могу сказать про "сейчас", но...
Разработчики «Байкалов» всего за 3 года и за 2 млрд рублей создадут конкурента для GPU NVIDIA
Dimkovski
18:12
На телефоне играешь? ) - Красавчик!
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
ddr22
18:11
приятно вспомнить)
Мои впечатления от игры Sniper Elite. Часть 2
DIP48
18:06
Необучаемые решили продолжить скачки по граблям (минам).
CNN: ВСУ активизировались и это указывает на начало нового этапа контрнаступления
whitespirit
18:04
Еле до конца докрутил, аж палец устал.
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем