Речь идет о версиях для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5

Как сообщают тематические ресурсы, в некоторых российских магазинах уже доступна для предзаказа игра EA Sports FC 24 в версиях для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Приобрести ее можно за 9000 рублей. Ранее линейка футбольных симуляторов EA Sports называлась FIFA, но на этот раз компания решила не продлевать контракт, чтобы не тратить средства на значительные лицензионные отчисления. Игра станет доступна 22 или 29 сентября в зависимости от издания.

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Ранее сообщалось, что в EA Sports FC 24 может не быть поддержки русского языка, но, как выяснилось впоследствии, она все-таки будет. При этом неизвестно, что будет с озвучкой от российских комментаторов – будут ли записаны новые реплики или использованы старые, те же, что и в FIFA 23. Впрочем, с учетом высокой популярности линейки футбольных симуляторов EA в России, игра в любом случае будет пользоваться спросом. Стоит отметить ее высокий киберспортивный потенциал – Федерация киберфутбола России регулярно проводит различные турниры. Имеются в русскоязычном онлайн-сообществе и известные блогеры, создающие контент в основном по FIFA и собирающие сотни тысяч, а порой и миллионы просмотров на своих видео.