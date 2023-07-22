Выход из зерновой инициативы может повлечь за собой ряд потрясений на мировом рынке

В начале недели Россия официально заявила, что выходит из "Зерновой инициативы" и будет наносить удары по судам, идущим в украинские порты, опасаясь, что они могут перевозить военные грузы вооруженным силами Украины.

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Помимо этого, за последние дни Российская Армия всё активнее наносит ракетные удары по украинским портам, где ранее осуществлялась погрузка зерновых культур для экспорта. В результате ударов тысячи тонн украинского зерна были уничтожены. На Западе заявляют, что без этого зерна нуждающиеся страны окажутся на грани голода. Однако, со слов руководства страны, Россия сумеет обеспечить зерном нуждающиеся развивающиеся государства, а из Украинского экспорта в бедные страны направлялось лишь менее трёх процентов, большая часть грузов растаскивалась европейскими странами.

Многие экономические эксперты считают, что прекращение "Зерновой сделки" может в течение следующего года повысить цену на этот ресурс. К сокращению объёмов поставок с Украины и уничтожению её складов добавляется еще и аномальная жара в некоторых Европейских странах и части регионов Индии, которая создаёт немалые проблемы для фермеров. Также стало известно, что Индия ввела запрет на экспорт риса, а в будущем может заблокировать и поставки всего зерна. В нескольких регионов Индии проходят настолько обильные дожди, что целые дома уходят под воду, это также принесло ущерб как гражданскому населению, так и зерновой отрасли - вода попросту смыла посевы.

Повышение цен на зерновые культуры может усугубить инфляцию в США, что сильно ударит по администрации Байдена и Демократической Партии перед следующими выборами президента в 2024 году. Не стоит забывать, что выборы президента пройдут и в России, так что следующий год будет полон событий.