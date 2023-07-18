Синоптики полагают, что вторая половина лета будет ещё более жаркой, чем первая

Уже много лет экологи пытаются привлечь внимание мировой общественности к изменению климата на планете. Похоже, такие мелочи сегодня никого не волнуют, а правящие элиты слишком заняты производством оружия и конфликтами по всему миру. Ну а учёные дают неутешительные прогнозы. Предполагается, что к 2050 году около 2 миллиардов людей вынуждены будут бросить свои дома и стать беженцами, поскольку уровень мирового океана растёт, а изменения погодных условий происходят более стремительными темпами, чем предполагалось. Именно из-за изменения климата часть территорий, которые сегодня благоденствуют, окажутся непригодными для жизни, но это далеко не всё, что ожидает нас в ближайшие десятилетия. Похоже, проблема намного сложнее, ведь речь идёт о выживании миллиардов людей, многие из которых и так находятся за чертой бедности.

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Согласно официальным данным, на начало июля 2023 года на Земле голодающими признаны более 700 миллионов человек, а цифра постоянно растёт. Европа в рамках зерновой сделки перетянула на себя значительную часть сельскохозяйственной продукции, которая должна была уйти в Африку, а вместо африканских детей всё это досталось коровам и овцам в Испании. Похоже, проблемы могут возникнуть и у самих европейцев. По данным Sky News, продолжительная засуха в Европе вызывает опасения относительно продовольственной безопасности и урожайности на половине территории Европейского союза. Недостаток осадков на юге Европы привёл к значительному повреждению почвы, а на севере континента идёт новая волна засухи. Сильная жара продолжает бушевать на юге Европы. В таких популярных среди туристов странах, как Италия, Греция и Турция, ожидаются температуры до +40°C. По данным Европейской обсерватории засухи (EDO), 42% территории Европейского союза и значительная часть Британии находятся под угрозой засухи из-за отсутствия дождей. Дополнительно, 4% территории Европы страдают от экстремальной жары, что отрицательно сказывается на сельскохозяйственных культурах и растениях. Как отмечают журналисты Sky News, такие условия способствуют возникновению лесных пожаров, особенно в Испании и Португалии, где вероятность подобного развития событий сейчас крайне высока.

Учёные отмечают, что ситуация на юге Европы немного улучшилась благодаря недавним дождям, но Испания и Португалия, входящие в число крупнейших производителей продовольствия, все равно понесли значительные потери урожая из-за экстремальной жары, а осадки не смогли компенсировать последствия засухи. В то же время, на север Европы, в районы Скандинавии и Балтийского моря, вновь пришла засуха. Представители Европейской обсерватории выражают опасения относительно того, что в этом году потери сельского хозяйства в этих регионах будут критичными для местной экономики. Журналисты пишут, что для поддержки фермеров, пострадавших от погодных условий, будет выделено дополнительное финансирование в размере 330 миллионов евро. Вот только жара не демонстрирует признаков ослабления, а прогноз погоды неутешительный. Синоптики разводят руками, ведь вторая половина лета в большей части Европы окажется более тёплой и сухой, чем обычно.

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По мнению учёных, изменения климата необратимы, а вероятность повторения засухи 2022 года, затронувшей всё Северное полушарие, увеличивается в 20 раз. Похоже, Европа стремительно превращается в регион, плохо подходящий для выращивания зерновых культур. Журналисты Sky News констатируют, что сельскохозяйственное производство и продовольственная безопасность Европейского союза стоят перед серьёзными вызовами. Не исключено, что вскоре политикам придётся отвлечься от участия в глобальных конфликтах и начать уделять внимание более важным проблемам. Ну а учитывая тот факт, что зерновая сделка закрыта, коровам и овцам в Испании в этом году придётся сесть на голодный паёк.