Соединённые Штаты подтвердили, что их кассетные боеприпасы уже находятся на Украине





Как ранее сообщалось бойцами батальона "Восток", ВСУ начали активно применять запрещённые во всём мире боеприпасы кассетного типа. Также по заявлению опытных военных, украинские формирования применяли их ещё в самом начале борьбы Донбасса за свободу.

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Накануне Соединённые Штаты Америки подтвердили, что кассетные боеприпасы уже переданы вооруженным силам Украины и находятся на территории страны. В сети появилось первое видеоподтверждение применения запрещённого оружия украинскими формированиями.

На кадрах отчётливо видно, как обширную площадь накрывает дождём небольших гранат, причём в две волны.

При подлёте к цели, данные боеприпасы раскрываются, выбрасывая на противника большое количество субснарядов. Результат применения такого оружия можно увидеть на кадрах выше. Однако, не менее ужасным может выглядеть их след спустя многие годы. Есть определённое количество стран, которые много лет не могли устранить последствия применения кассетных бомб и мирные жители этих стран, даже спустя десятки лет, погибали от неразорвавшихся в конфликтах кассет.

В свою очередь руководство России заявило, что будет применять зеркальные меры, в случае применения Украиной кассетных боеприпасов.