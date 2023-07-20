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Украина пригрозила топить российские корабли в Чёрном море
Министерство обороны Украины заявило, что суда, идущие к российским портам, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы

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  Украинское министерство обороны заявило, что все суда, следующие в российские порты в Черном море, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы. Следовательно, вооруженные силы Украины будут предпринимать попытки потопить эти суда. Ранее такое же решение Министерство Обороны России приняло в отношении украинских судов.

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  "Судьба крейсера «Москва» доказывает, что у Украины есть необходимые средства на море", - заявили в Минобороны Украины.

  За последние несколько дней Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли ряд ракетных ударов по украинской инфраструктуре в Одессе и Николаеве. Самые сосредоточенные удары пришлись на порты "Одесса" и "Черноморск". В результате ударов были уничтожены топливные склады и 60 тысяч тонн украинского зерна. Удары калибрами по Одессе и Николаеву стали ответом на удар по Крымскому мосту британской ракетой "Storm Shadow", в результате которого погибли гражданские лица. Сам мост также был частично разрушен.

  Все эти события произошли на фоне выхода российской стороны из "Зерновой сделки". Россия не стала продлевать зерновую инициативу, так как западные страны не выполнили свою часть сделки и не ослабили санкционное давление в отношении российского экспорта зерна и удобрений.

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#россия #украина #сво #оружие #армия #зерновая сделка #министерство обороны #ракеты #корабли #чёрное море
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