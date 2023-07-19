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Боец ВС РФ продемонстрировал переданную их подразделению батарею ЗПРК "Тунгуска"

Из шести боевых машин работоспособна всего одна, еще две единицы можно будет отремонтировать
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  Российские военные объяснили, почему порой противовоздушная оборона России подводит в неподходящий момент. Бойцы нашей армии записали видео, на котором изложили одну из проблем ВС РФ.

  На видео боец демонстрирует батарею недавно прибывших с завода зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска" 2С6М. Данные машины относятся к системам противовоздушной обороны России. Из шести единиц техники в рабочем состоянии всего одна и та с проблемой - поврежден тепловизор, но как сообщает автор видеозаписи, данная проблема не критична. Все остальные боевые машины требуют повторного капитального ремонта и это после прибытия с завода. Сразу стоит оговориться, в этом случае имеется в виду ремонт на заводе, ЗПРК не новые, но в результате выполненных работ ответственные люди видимо не сочли нужным проверить полную работоспособность "Тунгусок".


  По итогу, бойцам, которые вот-вот должны будут выдвигать в зону Специальной Военной Операции, переданы нерабочие единицы техники. По словам военнослужащего, из шести ЗПРК возможно отремонтировать только три, из этих трёх в короткий срок устранить неисправности получится всего у одной.

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россия украина сво техника танки оружие армия ремонт зпрк тунгуска
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