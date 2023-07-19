На данный момент компания переносит свою базу Молькино, и занимается переброской личного состава в Беларусь

В Беларусь направляется уже 5-ая по счету колонна Частной Военной Компании "Вагнер". По имеющимся данным на территории Республики находится уже больше двух тысяч сотрудников и их количество растёт с каждым днём.

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В сети появилась информация, что в связи с передислокацией Краснодарской базы в Молькино, ЧВК "Вагнер" временно приостанавливает набор добровольцев в свои ряды. Как сообщают сотрудники компании, приём новых бойцов возобновится сразу после передислокации военной базы из Краснодарского края.

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null Тем временем прибывшие в Беларусь "Музыканты" уже занялись подготовкой вооруженных сил и других силовых структур Республики. Также стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении». Согласно документу, народное ополчение определяется как вооруженные формирования, создаваемые из граждан на добровольной основе, которые будут принимать участие в обеспечении военного положения на территории административных единиц их проживания. Можно предположить, что подготовкой данных формирований также займутся сотрудники ЧВК "Вагнер", иначе сложно объяснить, что закон был принят именно после передислокации компании в Беларусь.