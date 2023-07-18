А в это время ВСУ атакуют под Ореховым

По поступающей информации, за прошедшие сутки Российская Армия сумела пробить украинскую оборону под Донецком в районе шахты "Трудовская". Как сообщается, войска продвинулись более чем на один километр.

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Накануне Министерство Обороны начало наступательную операцию на Донецком направлении, противника застали врасплох и наши ребята сумели продвинуться на километр в сторону Красногоровки. В настоящее время ВС РФ закрепляются на занятых территориях. Противник огрызается, бои продолжаются.

В свою очередь украинские формирования атаковали наши позиции у города Орехов на Запорожском направлении. Бронетехника ВСУ двинулась в сторону Работино, однако, вовремя была замечена разведывательным дроном. После обнаружения по украинским силам был нанесён удар артиллерией. Противник потерял три бронированные машины НАТОвского образца и часть живой силы. В результате ВСУ откатились на исходные позиции ни с чем, потеряв при этом бойцов и технику.

В это же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказывает на американском телевидении, что Украина выигрывает в конфликте.

"Мы побеждаем. Вот именно, мы побеждаем. Но вы должны понять, что для нас конфликт – это реальность, а для других – это реалити-шоу. И конечно, когда смотришь реалити-шоу, хочется, чтобы события развивались быстро. Для нас это каждодневная борьба. Мы двигаемся вперед, мы делаем успехи на юге, как когда-то на востоке. Мы решаем проблемы, созданные российской агрессией", - заявил политик.

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null Остаётся вопрос, зачем они требуют/просят/вымогают/умоляют американские истребители, больше вооружения, техники и другой помощи у стран НАТО, когда ВСУ имеет успех во всём и побеждает?..