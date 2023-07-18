Еще в броневике есть дополнительный 82 мм миномет для работы "на вынос"

Государственная корпорация "Ростех" передала в Вооруженные Силы экспериментальные самоходные миномёты "Дрок", созданные на базе бронированных машин "Тайфун", об этом сообщила пресс-служба компании.

реклама

На борту бронемашины "Дрок" размещен 82-миллиметровый скорострельный миномёт. По приезде на позиции, время подготовки орудия к стрельбе займёт менее минуты, экипажу при этом нет необходимости покидать транспортное средство, развёртывание и ведение огня происходит внутри машины. Эти экземпляры уже в скором времени примут участие в зоне Специальной Военной Операции.

"Комплекс 2С41 "Дрок" создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун". Оружие предназначено для подавления живой силы и легкой бронетехники, для ослепления наблюдательных пунктов, освещения территории и создания дымовых завес" - заявила пресс-служба корпорации.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

null Согласно техническим характеристикам машины, миномет сможет выпускать до 10 снарядов в минуту, а боезапас бронеавтомобиля вмещает 40 мин. Также в комплекте имеется дополнительный 82-миллиметровый миномет с сошками, на случай, если экипаж решит вести огонь вне машины.