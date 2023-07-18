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Боец ЧВК Вагнер сообщил, кто является командующим в компании
По словам начальника артиллерии, "Седой" не занимал эту должность

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  После июньских событий и встречи Владимира Владимировича Путина с командирами Частной Военной Компании "Вагнер" и её основателем Евгением Пригожиным в сети начали активно обсуждать предложение президента России о подписании контракта с министром обороны и продолжении службы под командованием "Седого".

  Начальник артиллерии ЧВК "Вагнер" с позывным "Чипса" прокомментировал данную ситуацию. По его словам, не стоит позиционировать "Седого" как командующего ЧВК "Вагнер", главным командиром в компании всегда был и есть "Девятый", именно он принимал решения и нес с честью ответственность.
  "Жизнь покажет, кто есть кто. А мы есть - "Вагнер", и командующий наш Девятый, папа - Евгений Викторович", - добавил боец.

  По словам "Чипсы", содержал и помогал во всех вопросах бойцам ЧВК "Вагнер" непосредственно руководитель компании Евгений Пригожин. А те кто думают, что если ЧВК Вагнер подпишет контракт с Министерством Обороны, перейдёт под командование ВС РФ, сможет и дальше также успешно функционировать - очень сильно ошибаются.

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#россия #украина #сво #вагнер #чвк #евгений пригожин #армия #владимир путин #командиры #седой
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