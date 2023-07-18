По словам Череватого, группировка российских войск в этом регионе почти такая же, как вся армия СССР находящаяся в Афганистане

Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил, что в настоящее время на Лимано-Купянском направлении российскими силами сосредоточена очень мощная группировка из более чем 100000 бойцов, 900 танков и 370 реактивных систем залпового огня.

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"Для понимания — на пике численности советских войск в Афганистане было 120 тысяч. Враг сконцентрировал там десантные подразделения, лучшие мотопехотные подразделения, как резерв территориальные войска, ЧВК" — добавил Череватый.

В настоящее время вооруженные силы Украины опасаются концентрированного удара со стороны Армии России на данном направлении. Усугубляется ситуация передислокацией Частной Военной Компанией "Вагнер" на белорусскую территорию. ВСУ приходится держать крупный контингент войск у границы Республики Беларусь, на случай наступательных действий компании Евгения Пригожина.

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Ранее Киевские власти начали эвакуацию населения из Харькова и Сум, предполагая что в скором времени Российская Армия начнёт наступать в направлении данных населенных пунктов.